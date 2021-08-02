"Заявление Берка - совершенно пустая и бессмысленная фраза, потому что те же самые американцы признают, что российские моряки не допускают провокаций, ведут себя очень аккуратно. Даже в случае нарушения натовскими судами территориальных вод. Это неоднократно признавалась, в том числе совсем недавно. Подобное заявление моряка свидетельствует только об одном - хотят предупредить, мол, мы будем нарушать, а вы ни в коем случае не прерывайте эти нарушения. В этом случае заведомо формируются ложные впечатления не только о нашем возможном поведении, но и о том, что происходит в Черном море. Скажем, английский эсминец Defender, который нарушил наши территориальные воды, в данном случае был откровенной провокацией, которая однозначно оценивается, в том числе и на Западе. Такое предупреждение американского моряка говорит о том, что готовятся новые провокации. И заранее пытаются создать позицию силы, когда такие провокации не прерывались бы военно-морскими силами России", - отметил эксперт.