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"Готовятся новые провокации": Эксперт об условии НАТО для атаки на корабли ВМФ России

Елена Прошина
1 час назад

Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка, допустившего атаку кораблей НАТО на силы российского флота в Черном море, говорят о подготовке альянса к новым провокациям в регионе. Об этом Рамблеру заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя слова натовского адмирала.

"Заявление Берка - совершенно пустая и бессмысленная фраза, потому что те же самые американцы признают, что российские моряки не допускают провокаций, ведут себя очень аккуратно. Даже в случае нарушения натовскими судами территориальных вод. Это неоднократно признавалась, в том числе совсем недавно. Подобное заявление моряка свидетельствует только об одном - хотят предупредить, мол, мы будем нарушать, а вы ни в коем случае не прерывайте эти нарушения. В этом случае заведомо формируются ложные впечатления не только о нашем возможном поведении, но и о том, что происходит в Черном море. Скажем, английский эсминец Defender, который нарушил наши территориальные воды, в данном случае был откровенной провокацией, которая однозначно оценивается, в том числе и на Западе. Такое предупреждение американского моряка говорит о том, что готовятся новые провокации. И заранее пытаются создать позицию силы, когда такие провокации не прерывались бы военно-морскими силами России", - отметил эксперт.

Ранее Берк заявил, что США не будут «принимать первый удар в челюсть», но и не намерены наносить удар первыми — «без провокаций». Он считает, что Россия провоцирует страны НАТО, в частности, тем, что постоянно сопровождает иностранные военные корабли, которые появляются в Черном море.

Армия,Видео,Роберт Берк,Алексей Подберезкин,НАТО,МГИМО,Россия,Соединенные Штаты,
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