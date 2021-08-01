«Удар в челюсть»: НАТО обвинило Россию в провокациях

США не будут «принимать первый удар в челюсть», но и не намерены наносить удар первыми — «без провокаций», заявил командующий ВМС США в Европе и Африке Роберт Берк. Он считает, что Россия провоцирует страны НАТО, в частности, тем, что постоянно сопровождает иностранные военные корабли, которые появляются в Черном море.

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк считает, что российская сторона провоцирует флот НАТО своими действиями. Среди них он назвал регулярное сопровождение судов альянса в Черном море.

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«Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — приводит слова Берка Business Insider.

Что касается сопровождения натовских кораблей российским флотом, американский командующий отметил, что в большинстве случаев такое взаимодействие безопасно. Но добавил, что приближение российских самолетов вызывает «озабоченность», так как якобы есть «тактические риски».

«Когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов (30 метров), наши [командиры] самостоятельно решают, готовится тот атаковать или нет», — сказал Берк.

США, как многие европейские страны и Украина, не признали референдум, по итогам которого Крым перешел под российскую юрисдикцию. В июле, как пишет американское издание, Берк выразил мнение, что «захват Крыма» был «крайней» формой «постоянного устрашения» со стороны России.

По его словам, подобные действия России, а также стягивание войск к своим границам, приводят к тому, что «некоторые страны стараются не заходить в эти акватории, что является именно тем изменением поведения, которого добиваются русские».

В то же время он полагает, что Россия «не гигант, которому море по колено». Берк уверен, что власти страны «признают и учитывают» возможности НАТО. В то же время командующий признал, что Россия «в значительной степени модернизировала» свое вооружение и извлекла «уроки из наблюдений за тем, как США воевали в Ираке и Афганистане».

«Российское правительство по-прежнему представляет собой серьезную экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам. Я считаю, что сегодня это такая же угроза, какой был Советский Союз во время холодной войны», — цитирует его Business Insider.

С середины июня по середину июля силы НАТО проводили учения в Черном море. В крупнейшем из них — Sea Breeze — приняли участие 32 страны.

Российские военные сопровождают военные корабли и самолеты, которые приближаются к границе России (зачастую это происходит в акватории Черного моря). Таким образом, как поясняют военные, они защищают границы страны от возможной угрозы — это стандартная процедура.

При этом, если иностранные военные, как, например, Берк, считают такое сопровождение «устрашением» и провокациями со стороны России, то в Москве, наоборот, полагают, что страны НАТО провоцируют российскую сторону.

Примером тому служит недавний инцидент с британским эсминцем Defender, который в конце июня пересек российскую границу у мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь по ходу корабля, чтобы нарушитель отошел от границ. Его сопровождали как по воде, так и с воздуха: самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание».

Британские власти заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в территориальных водах России. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, выразил мнение, что эта провокация, предпринятая после саммита Россия-США, показала, что Запад не уважает выбор крымчан.