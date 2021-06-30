Су-30 преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму

Нидерланды заявили, что российские самолеты сымитировали атаку по фрегату Evertsen в Черном море, а также устроили подавление систем связи судна. В Минобороны РФ ответили, что истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 поднимались для предупреждения нарушения кораблем российской границы при приближении к Керченскому проливу.

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Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд-Схоутен заявил во вторник, 29 июня, что российские истребители, вооруженные ракетами класса «воздух-земля» атаковали фрегат ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море, проводя имитационные атаки и подавляя системы связи судна.

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Глава ведомства заявила, что инцидент произошел 24 июня, маневры российских самолетов продлились пять часов и «нарушили право на свободное пользование морем», сообщает Marineschepen.

По ее словам, российские самолеты пролетели над фрегатом с 15:30 до 20:30, и за этим последовали «сбои в электронном оборудовании Evertsen».

Фрегат Evertsen находился в составе британской ударной группы, которая в то время осуществляла патрулирование данного района. Министр обороны назвала действия России «безответственными».

«Evertsen имел полное право там находиться. Нет оправдания такому виду агрессивных действий, которые без необходимости увеличивают вероятность несчастных случаев», — сказала министр.

Она также пообещала, что Нидерланды поднимут этот вопрос на дипломатическом уровне, поскольку, как указали в Минобороны страны, «действия России нарушили право на свободное использование моря. Кроме того, они противоречат взаимным договоренностям, изложенным в договоре INCSEA. Соглашение направлено на предотвращение небезопасных ситуаций на море».

Командир Evertsen Джордж Пастур также раскритиковал маневры российских самолетов.

«Evertsen шел в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было причин. Несмотря на это, ложные атаки продолжались несколько часов. Это было безответственное и небезопасное поведение в море», — заявил военный.

В Минобороны России ответили, что истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 совершили пролет вблизи корабля ВМС Нидерландов на безопасном расстоянии, сообщает РИА «Новости».

«Находившийся в нейтральных водах в Черном море фрегат Evertsen ВМС Нидерландов 24 июня изменил курс и начал движение к Керченскому проливу.

Для предупреждения нарушения границы кораблем ВМС Нидерландов в воздух поднимались истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После пролётов российских самолётов нидерландский фрегат Evertsen сразу изменил курс от границы РФ», — говорится в комментарии ведомства.

Evertsen оснащен многоцелевым орудием OTO Melara, крупнокалиберными пулеметами Browning M2 и FN MAG, торпедами, противоракетами RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile, пусковыми установками для ракет «земля-воздух» и противокорабельными ракетами Harpoon.

INCSEA — двустороннее соглашение от 1972 года между Соединенными Штатами и Советским Союзом, призванное уменьшить вероятность напряженных инцидентов в море между двумя странами и, в том случае, если столкновение произошло, договор должен способствовать тому, чтобы не допустить эскалации ситуации.

Соглашение было подписано во время московского саммита 25 мая 1972 года министром ВМС США Джоном Уорнером и главнокомандующим ВМФ СССР Сергеем Горшковым

Документ предусматривает, в частности, шаги для недопущения столкновения судов и невмешательства в маневры другой стороны, а также для избегания районов с интенсивным морским движением.

Также договор обязует командиров самолетов проявлять максимальную осторожность и осмотрительность при приближении к самолетам и кораблям и не допускать проведение имитации атак, выполнения фигур высшего пилотажа над судами или сбрасывания опасных предметов рядом с ними.

В середине июня 18 июня Evertsen заходил в порт в Одессы вместе с британским эсминцем Defender. За их учениями в Черном море наблюдали российские военные корабли.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что российские истребители проводили визуальное опознавание и контроль действий иностранного корабля в акватории Черного моря.

«Это нормальная практика в нейтральных водах. Чтобы понять, кто подходит к российским границам, осуществляет тот или иной маневр, посылается пара самолетов. Пилоты визуально определяют тип, наименование и принадлежность судна», — детализировал аналитик.

Он напомнил также, что российские истребители могут проводить ракетные удары с куда большей дистанции до цели, чем это было в случае с нидерландским кораблем.