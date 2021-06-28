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"Не является серьёзной задачей": Эксперт допустил уничтожение десятков эсминцев противника у Крыма

Елена Прошина
1 час назад
Уничтожение десятков эсминцев противника у берегов Крыма не является серьёзной задачей для военно-морских сил России. Об этом в беседе с Рамблером" заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя материал Daily Mail.
Ранее журналисты британского издания заявили, что когда эсминец Defender в очередной раз совершит вторжение в акваторию Черного моря, он собьет 20 российских Су-24 и потопит половину Черноморского флота страны.
"Любое боестолкновение, тем более крупный конфликт, — это всегда столкновение не только техники, это столкновение, прежде всего, военного искусства и тех людей, которые управляют военной техникой. Эти факторы совершенно непредсказуемы. Многое будет зависеть как от тех, кто принимает решения с точки зрения военного управления, так и от тех, кто, например, сидит в самолёте или в данном случае управляет эсминцем.

Моё глубокое убеждение, что этот эсминец мог быть буквально "расколот" одной ракетой любого берегового комплекса, который там находится. Достаточно было сделать залп. Одно попадание сразу бы уничтожило судно. Его не захотели уничтожать, потому что угрозу с точки зрения возможного нападения посчитали не достаточно серьёзной. У эсминца Defender есть на вооружении, в том числе, и крылатые ракеты. Но их опасность для наших береговых линий минимальна. Поэтому российские военные действовали соразмерно потенциальной угрозе. Если бы угроза была значительнее, то и ответ на неё мог быть серьёзнее. Вполне возможно, что военно-морская авиация могла нанести удар. Речь идёт не только о бомбардировщиках, но и об истребителях. Если бы МиГ-31 запустил аэробаллистическую ракету класса "воздух-земля", то, конечно, одного этого пуска хватило бы, чтобы эсминец просто исчез с радаров в течение 20-30 секунд.

Гипотетически можно рассматривать любые сценарии. Но всё зависит от того, кто будет оператором, кто раньше обнаружит... По всем тактико-техническим данным уничтожение не одного эсминца, а десятков эсминцев, которые появятся вблизи Крыма, не является какой-то серьёзной задачей. Это частная тактическая задача", — отметил эксперт.
Армия,Видео,Алексей Подберезкин,МГИМО,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Россия,
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