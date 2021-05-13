Экипаж Су-30 увидел секретную операцию НАТО в Чёрном море

Экипаж российского истребителя Су-30 увидел секретную операцию французских военных в Чёрном море. Это произошло, когда боевая машина ВКС России отправилась на перехват трёх самолётов ВВС Франции : заправщика C-135FR и двух истребителей Mirage. Об этом пишет Forbes.

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Обратите внимание, что «Миражи» с дельтовидными крыльями несли под «брюхом» вместе с ракетами класса «воздух-воздух» тонкие капсулы, содержащие чувствительные электронные приёмники для обнаружения вражеских радаров, — отмечают журналисты Forbes.

По их мнению, с большой вероятностью французские военные хотели протестировать российскую оборону в Черноморском регионе. Наблюдательные полёты не являются чем-то необычным, но использование для этих целей вооружённых сверхзвуковых истребителей можно назвать большой редкостью.

Чёрное море стало главной площадкой для противостояния. На его востоке лежит Россия, на севере Украина, а на юге и западе находятся члены НАТО — Турция, Румыния и Болгария, — подчеркнули эксперты Forbes.

Журналисты считают, что Крымский полуостров похож на непотопляемый авианосец. В Чёрном море находится большое количество российских радаров, которые представляют большой интерес для стран НАТО. Французские ВВС обладают большими возможностями для проведения необходимых разведывательных миссий. Истребители Mirage были укомплектованы специальными капсулами для проведения радиоэлектронной разведки. Таким образом, российские пилоты увидели секретную военную операцию над Чёрным морем, резюмировали эксперты.