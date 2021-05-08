НАТО стягивает войска в Прибалтику

Основанием для учений стали сложности НАТО с логистикой. Возник вопрос, сможет ли Альянс оперативно перебросить войска в Восточную Европу и Прибалтику, на который и должны будут ответить учения. Согласно сценарию, силы НАТО вторгаются в уже оккупированную условным противником Прибалтику.