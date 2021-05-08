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НАТО стягивает войска в Прибалтику

Ura.Ru
37 минут назад
Более 30 тысяч военнослужащих войск Североатлантического Альянса (NATO) отрабатывают оборону стран Прибалтики от гипотетического «вторжения» российской армии в рамках учений Defender Europe — 21. Об этом сообщают немецкие журналисты.
НАТО стягивает войска в Прибалтику
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«К маневрам привлечены более 30 тысяч военнослужащих из 25 стран, а тренировки будут проводиться на территории 13 государств», — цитирует РЕН-ТВ немецкое издание SRF. Учения пройдут на территории 13 государств.
Основанием для учений стали сложности НАТО с логистикой. Возник вопрос, сможет ли Альянс оперативно перебросить войска в Восточную Европу и Прибалтику, на который и должны будут ответить учения. Согласно сценарию, силы НАТО вторгаются в уже оккупированную условным противником Прибалтику.
Армия,В мире,НАТО,
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