Утвержден облик российского стелс-бомбардировщика

По его словам, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло», получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Бортовое оборудование самолета максимально автоматизируют, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан стелс-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей «длинную руку» (дальнобойное оружие).