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Утвержден облик нового российского стелс-бомбардировщика

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
21 минуту назад
Министерство обороны утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает ПАО «Туполев», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Утвержден облик российского стелс-бомбардировщика
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России
«По итогам серии испытаний макетов самолета на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств макетов самолета в ЦАГИ российским военным ведомством утвержден окончательный технический облик ПАК ДА. Опытно-конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов перспективного бомбардировщика», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло», получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Бортовое оборудование самолета максимально автоматизируют, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан стелс-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей «длинную руку» (дальнобойное оружие).
«Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса «воздух – воздух», – добавил собеседник.
Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему создание этой машины имеет столь большое значение, что мы знаем об этой программе – и почему ПАК ДА будет сильно отличаться от современных российских самолетов данного класса.
Армия,Министерство обороны,ЦАГИ,Туполев,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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