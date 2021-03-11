Генерал ВСУ об уехавших из Крыма украинцах: «Их никто тут не ждал» 

Генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что уехавшие из Крыма и самопровозглашённых республик Донбасса на украинскую территорию люди возвращаются обратно.

Военнослужащий в ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» констатировал, что борьба Киева за умы и сердца собственного народа окончилась крахом.

Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда, — цитирует Кривоноса РИА Новости.

Генерал отметил, что значительное число флотских офицеров — выходцев с полуострова уволились со службы и вернулись в Крым, так как им просто негде было жить на Украине.

Их тут никто не ждал, никто не поддерживал, — посетовал Кривонос.

Ранее бывший глава разведывательного управления при Генштабе Турции Исмаил Хаккы Пекин заявил, что Анкара не выступает за смену территориального статуса Крыма и не имеет претензий к Москве по этому вопросу, передавал NEWS.ru.