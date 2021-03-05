Российскую АПЛ назвали в США пугающим подводным монстром

Российские (советские) атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 типа «Акула» из-за своих размеров пугают, пишет Popular Mechanics.

Данные субмарины, являющиеся крупнейшими в мире, американский журнал называет «субмаринами-монстрами» и «настоящими левиафанами времен холодной войны». Издание отмечает, что АПЛ проекта 941 типа «Акула» более чем в 1,5 раза длиннее футбольного поля и в три раза шире среднего американского дома.

Popular Mechanics пишет, что из нескольких построенных в СССР подобных субмарин на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России остался только ТК-208 « Дмитрий Донской », который ожидает списание. Издание отмечает, что в настоящее время вводятся в строй подводные лодки проекта 955 типа «Борей», одна из которых также получила название «Дмитрий Донской».

В январе обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин написал, что ВМФ России через пять лет планирует списать в утиль последнюю действующую АПЛ ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», которую за «бытовые изыски» (сауну и бассейн) прозвали плавучим «Хилтоном».