Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В США российского «Дмитрия Донского» назвали пугающим подводным монстром 

Lenta.ru 43 минуты назад
Российскую АПЛ назвали в США пугающим подводным монстром
Фото: Public Domain / Wikimedia
Российские (советские) атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 типа «Акула» из-за своих размеров пугают, пишет Popular Mechanics.
Данные субмарины, являющиеся крупнейшими в мире, американский журнал называет «субмаринами-монстрами» и «настоящими левиафанами времен холодной войны». Издание отмечает, что АПЛ проекта 941 типа «Акула» более чем в 1,5 раза длиннее футбольного поля и в три раза шире среднего американского дома.
"Применят против США": в мире испугались русской ракеты
Popular Mechanics пишет, что из нескольких построенных в СССР подобных субмарин на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России остался только ТК-208 «Дмитрий Донской», который ожидает списание. Издание отмечает, что в настоящее время вводятся в строй подводные лодки проекта 955 типа «Борей», одна из которых также получила название «Дмитрий Донской».
В январе обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин написал, что ВМФ России через пять лет планирует списать в утиль последнюю действующую АПЛ ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», которую за «бытовые изыски» (сауну и бассейн) прозвали плавучим «Хилтоном».
В том же месяце журнал «Завод», ссылаясь на генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко, написал, что две субмарины проекта 955А типа «Борей-А», контракт на строительство которых с Минобороны России был заключен в июле 2020 года, будут названы «Дмитрием Донским» и «Князем Потемкиным».
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Последние новости
Собянин отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет Собянин отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет У части россиян отключат домашний интернет У части россиян отключат домашний интернет Рядом с Землей обнаружили гигантскую суперземлю Рядом с Землей обнаружили гигантскую суперземлю
Комментарии 315
Армия , В мире , Дмитрий Донской , Михаил Будниченко , Дмитрий Литовкин , Министерство обороны , Севмаш , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
00:52
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение