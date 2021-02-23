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Пашинян заявил о неработоспособности российских «Искандеров» 

Lenta.ru 27 минут назад
Пашинян заявил о неработоспособности российских «Искандеров»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Он рассказал об этом во вторник, 23 февраля, в интервью изданию 1in.am.
Так Пашинян ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также Саргасян поинтересовался почему этими комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.
В свою очередь премьер-министр заявил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью.

«Пусть (Саргсян — прим. «Ленты.ру») задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например?» — сказал Пашинян.

В январе «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что для наведения оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» будут использоваться разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности, «Форпост».
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В декабре 2020-го в США российский «Искандер» сочли «изжившим себя». Американский журнал The National Interest писал, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» мог изжить себя. В издании предположили, что комплекс еще может найти зарубежных покупателей, среди кандидатов в которые называли Сирию, Иран и ОАЭ.
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Армия , В мире , Никол Пашинян , Серж Саргсян , Министерство обороны , газета "Известия" , The National Interest , Lenta.ru , Азербайджан , Армения
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