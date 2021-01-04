На Украине пообещали «перейти в наступление» в случае войны с Россией

Украина перейдет в наступление в случае войны с Россией и устроит ей Афганистан . Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире канала Politeka, передает РИА «Новости».

«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче: у нас же полный комплекс вооружений», — заявил Арестович, отметив, что Украина — единственная страна, которая применяет против России «весь комплекс вооружений».

Чиновник также подчеркнул, что Украина уже успела отстрелять по России больше ста «самых крутых» ракет, некоторые из которых «попали в цель», и после этого «ничего страшного не произошло».

Вероятно, говоря о России, Алексей Арестович подразумевал неподконтрольные территории Донбасса, которые регулярно обстреливаются украинскими военными.

Чиновник также заявил, что круче украинских ракет может быть только ядерное оружие.

Как сообщал «Рамблер», ранее Служба внешней разведки Украины заявила об опасности вторжения Вооруженных сил РФ в Херсонскую область с целью захватить дамбу Северо-Крымского канала и таким образом решить проблему нехватки воды в Крыму.