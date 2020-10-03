«Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.