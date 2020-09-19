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Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса. Об этом сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш, передаёт ТАСС

«Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тыс. км», — сказал Кобылаш.

По его словам, дольше на самолетах этого класса никто не летал.

Полет двух ракетоносцев проходил над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.

Самолеты взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Они трижды дозаправились в воздухе. Временами Ту-160 сопровождались российскими истребителями Су-35С и самолетами иностранных государств.

Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

Предыдущий рекорд также принадлежит Ту-160. В 2010 году они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.