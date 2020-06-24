Парад Победы прошел на авиабазе Хмеймим в Сирии 

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в среду на российской авиабазе Хмеймим в Сирии , в нем приняли участие более 1 тыс. военнослужащих.

«Нам выпала честь участвовать в параде, посвященном 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, на территории Сирийской Арабской Республики в одном строю с военнослужащими сирийской армии. Нас объединяют … наша ответственность за настоящее, будущее и героическое прошлое. Будем достойны подвига поколения Великой Отечественной войны!» — заявил командующий группировкой войск ВС России в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

В параде, посвященном 75-летию Победы, на базе Хмеймим приняли участие более 1 тыс. российских и сирийских военнослужащих. Пешим строем прошли военные в исторической форме времен ВОВ, офицеры управления и военнослужащие российской группировки войск, смешанного авиаполка, медицинского отряда спецназначения, подразделения военной полиции, военный оркестр и сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, передает РИА «Новости».

Сирию представили спецподразделения сухопутных войск и ВВС САР, а также штурмового полка спецназначения «Коммандос» и представители Морской академии ВС арабской страны.

В составе механизированной колонны по плацу проехали российские бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь» и оперативно-тактические «Искандеры-М», а также военная техника сухопутных подразделений ВС Сирии, всего 52 единицы. В воздушной части парада были задействованы 17 летательных аппаратов: вертолеты Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 Gazelle и самолеты Су-24, Су-34, Су-35, военно-транспортные Ан-30 и Ан-72, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В качестве гостей на параде присутствовали чрезвычайный и полномочный посол России в Сирии Александр Ефимов , министр обороны Сирии корпусный генерал Али Абдула Аюб, министр по делам президента Сирии Мансур Азам, командующий сирийскими военно-морскими силами дивизионный генерал Ясер Аль-Хаффа, а также губернаторы провинций Латакия и Тартус Хадур Аль Салем и Сафуан Абусада.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.