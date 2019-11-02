Разоблачен «масштабный блеф» Советского Союза

Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной

В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой "Царь-бомбы", но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.

В частности, "Царь-бомбу", по мнению журналиста, нельзя было доставлять на большие расстояния. Кроме того, большая часть ее энергии уходила в космос в виде радиации.

СССР хотел запугать капиталистические державы непревзойденной демонстрацией советских технологий, но на самом деле это был только "масштабный блеф", утверждается в материале. Руководство СССР это знало и хотело скрыть, полагает автор статьи.

АН602 (она же "Царь-бомба") — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956-1961 годах группой физиков ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова

Испытание АН602 состоялось 30 октября 1961 года посредством сброса с самолета Ту-95В на ядерном полигоне "Сухой Нос" (остров Новая Земля). Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

"Царь-бомба" является самым мощным изготовленным взрывным устройством за всю историю человечества. Она внесена в книгу рекордов Гиннесса, как самое мощное термоядерное устройство, прошедшее испытание.