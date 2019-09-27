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В Сирии нашли «огромный подземный комплекс» 

Lenta.ru 1 час назад
В Сирии нашли «огромный подземный комплекс»
Фото: РИА Новости
В провинции Идлиб (Сирия) «подземная война» приняла «промышленные» масштабы. Об этом пишет в «Известиях» военный эксперт Владислав Шурыгин.
Автор делится впечатлениями от посещения «огромного подземного комплекса», обнаруженного в республике при зачистке освобожденного от боевиков горного района у города Хан-Шейхун, где могли скрываться в течение нескольких месяцев до трех тысяч человек.
«Когда мы в него спустились в ходе недавней поездки в Сирию, в одночасье рухнули наши привычные представления о том, как выглядят подобные объекты. Вместо обычных полевых укреплений перед нами оказалась огромная подземная крепость. Масштабы ее ужасают. Десятки вырубленных в известняке пещер связаны между собой разветвленной сетью туннелей. В некоторые из них легко въезжают грузовики и боевая техника», — уверяет эксперт.
По его мнению, подобный объект строился несколько лет, для чего была задействована специальная техника (проходческие щиты). «В пещерах выполнены прочные и аккуратные наливные полы, а в жилых помещениях уложена керамическая плитка и даже мрамор, все стены покрашены и оштукатурены, сделана система вентиляции, везде проложено электричество, есть водопровод, оборудована канализация. Есть даже подземный госпиталь с оборудованными операционными и палатами реанимации», — пишет автор.
Ранее в сентябре Шурыгин сообщил, что авиационная база Хмеймим в районе Латакии (Сирия), где находится российская группировка Воздушно-космических сил (ВКС), «накрыта» непроницаемым 400-километровым защитным куполом, в результате чего любой летательный аппарат, несанкционированно попавший в 60-километровую зону с центром в районе авиабазы, будет немедленно уничтожен.
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Комментарии3
Армия , В мире , Владислав Шурыгин , газета "Известия" , Идлиб , Сирия , Хан-Шейхун
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