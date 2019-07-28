Уничтожение пикапа боевиков показали из Т-90

В сети на странице Syrian Military Capabilities в Twitter появилось видео с танком T-90A, стреляющим по технике террористов. В комментарии к публикации говорится о том, что оно было снято на севере сирийской провинции Хама, сообщает «Российская газета»

#SAA T-90A destroying a terrorist technical that’s 5 KM far from the tank

In North #Hama CS pic.twitter.com/gN6ESJMYlc— Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) 27 июля 2019 г.

Стрельба велась с расстояния 5 километров, причем само видео снималось в танке через тепловизор, поэтому дает ощущение присутствия в момент, когда стреляет танк.

Слышны переговоры членов экипажа, раздается выстрел, видны клубы дыма и черный дым на месте попадания. Затем танк начинает менять позицию, чтобы обезопасить себя.