Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уничтожение пикапа боевиков показали из Т-90 

Рамблер + ещё 2 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В сети на странице Syrian Military Capabilities в Twitter появилось видео с танком T-90A, стреляющим по технике террористов. В комментарии к публикации говорится о том, что оно было снято на севере сирийской провинции Хама, сообщает «Российская газета».
Стрельба велась с расстояния 5 километров, причем само видео снималось в танке через тепловизор, поэтому дает ощущение присутствия в момент, когда стреляет танк.
Слышны переговоры членов экипажа, раздается выстрел, видны клубы дыма и черный дым на месте попадания. Затем танк начинает менять позицию, чтобы обезопасить себя.
Армия , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Думали, что признает». В РФ ответили на протест Киева176
Турцию упрекнули в подрыве веры в НАТО
ПАСЕ отреагировала на задержания в Москве280
В Грузии потребовали наладить отношения с РФ50
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76575
Видео
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:57
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю
Происшествия Общество
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
02:09
Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши
Происшествия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
03:16
Октябрь наступит в июле
Погода Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение