В Батуми на митинге призвали власти Грузии к диалогу с Россией

Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой. Об этом информирует ТАСС.

«Мы вместе с вами говорим властям, что давно пора начать широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам с Москвой», — сообщила она.

По её словам, необходимо начать «также тяжелейший разговор с абхазами и осетинами».

Отмечается, что в митинге приняли участие несколько десятков тысяч человек. Из-за жары он продлился менее 30 минут.

Ранее в оппозиции Грузии сообщили о планах провести митинг за восстановление отношений с Россией.