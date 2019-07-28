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В Батуми на митинге призвали власти Грузии к диалогу с Россией 

RT на русском + ещё 10 37 минут назад
Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой. Об этом информирует ТАСС.
«Мы вместе с вами говорим властям, что давно пора начать широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам с Москвой», — сообщила она.
По её словам, необходимо начать «также тяжелейший разговор с абхазами и осетинами».
В Грузии рассказали о потере 27 тысяч долларов в минуту из-за России
Отмечается, что в митинге приняли участие несколько десятков тысяч человек. Из-за жары он продлился менее 30 минут.
Ранее в оппозиции Грузии сообщили о планах провести митинг за восстановление отношений с Россией.
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В мире , Видео , Политика , Батуми , Москва
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