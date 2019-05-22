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Подписчики посоветовали в Twitter американским военным сбивать российские самолеты 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
В комментариях к сообщению командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter о перехвате российских Ту-95 и Су-35 американцы заявили, что Россия не является другом для США и их самолеты нужно сбивать.
«Сбить ублюдков, а затем принести официальные извинения», — написал в комментариях Jim Feely.
Mrs. Clarke полагает, что Россия своими действиями проверяет «время отклика» американских сил.
С этим высказыванием согласен и EastTraveler. Он заявил, что Россия должна либо «прекратить военные действия ради мира, либо продолжать свой нынешний путь антагонизма, ведущий к конфликту».
«Они не друзья Америки!» — заявил пользователь Twitter.
The Duke назвал происходящее «играми холодной войны».
Пользователь rick также заявил, что Россия в последние пять лет была «более антагонистичной и враждебной, чем любая другая страна на планете», а в пример привел ситуацию на Украине.
Напомним, командование воздушно-космической обороны Северной Америки опубликовало фотографии с перехваченными российскими Ту-95 и Су-35 в небе недалеко от побережья Аляски.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , США
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