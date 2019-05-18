Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Многие комментаторы выразили недоумение по поводу того, что британские самолеты, находясь на территории чужого государства на огромном расстоянии от Соединенного Королевства, занимаются подобными операциями.

"Очень агрессивный ход со стороны России, размещающей свою страну так близко к такому количеству баз НАТО", — сыронизировал пользователь William.

"Великобритания снова защищает свою территорию в Эстонии. Отлично", — съязвил Unholy Racket.

"Что Великобритания делает на Балтике? О да, (действует. — прим. ред.) как часть НАТО, окружающего Россию", — написал Headofficelacky.

"Почему мы патрулируем Балтику. Пусть эстонцы летают в своем приграничном пространстве", — заметил tobeornottbe.

"Русские имеют береговую линию на Балтийском море, и оно находится в полутора тысячах миль от Соединенного Королевства. Почему мы перехватываем русских, совершенно законно летающих в международном воздушном пространстве в полутора тысячах миль от Великобритании", — задалась вопросом Catherine Neville.