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Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Многие комментаторы выразили недоумение по поводу того, что британские самолеты, находясь на территории чужого государства на огромном расстоянии от Соединенного Королевства, занимаются подобными операциями.
"Очень агрессивный ход со стороны России, размещающей свою страну так близко к такому количеству баз НАТО", — сыронизировал пользователь William.
"Великобритания снова защищает свою территорию в Эстонии. Отлично", — съязвил Unholy Racket.
"Что Великобритания делает на Балтике? О да, (действует. — прим. ред.) как часть НАТО, окружающего Россию", — написал Headofficelacky.
"Почему мы патрулируем Балтику. Пусть эстонцы летают в своем приграничном пространстве", — заметил tobeornottbe.
"Русские имеют береговую линию на Балтийском море, и оно находится в полутора тысячах миль от Соединенного Королевства. Почему мы перехватываем русских, совершенно законно летающих в международном воздушном пространстве в полутора тысячах миль от Великобритании", — задалась вопросом Catherine Neville.
Как сообщило ранее Минобороны Соединенного Королевства, британские истребители несколько раз поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения самолетов ВКС России. В заявлении отмечается, что все вылеты были произведены "профессионально и с соблюдением всех мер безопасности".
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , НАТО , Великобритания
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