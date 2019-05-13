Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирия и Россия отбомбились по исламистам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Omar Sanadiki / Reuters
Сирийская армия нанесла удары по позициям исламистов и планирует наступление на противника в районе хребта Джебель-эз-Завия. Об этом сообщает AMN.
В дальнейших планах сирийской армии может значиться взятие города Мааррат-эн-Нууман. Однако подчеркивается, что, согласно данным источника, на данный момент ее представители ведут переговоры о перемирии, наподобие заключенного в городе Даръа.
В то же время, сообщается, что Воздушно-космические силы России ведут бомбардировку джихадистов и повстанцев, которых поддерживает Турция, в сельской местности северо-западной провинции Хама.
Отмечается, что в сирийском Идлибе идет битва за стратегический город Кабани, который находится на границе между главным портом страны Латакией и Турцией. Ранее он находился под контролем джихадистов. Если сирийской армии удастся получить контроль над Кабани, боевики в Латакии будут отрезаны от ключевых для них поставок припасов из провинции Идлиб.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.
Последние новости
Объяснено попадание С-300 в США Рассекречены документы об убийстве Симона Петлюры В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
Комментарии
Армия , В мире , Башар Асад , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево208
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 10052
«Букингемский дворец в ужасе»: Над Маркл сгущаются тучи30
Россиянам рассказали о новых длинных выходных9
Названа причина нового ЧП с SSJ-10046
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Чем занимаются летчики на авиабазе Хмеймим
Общество Армия
Лазарев сравнил «Евровидение» с ЧМ по футболу
Шоу-бизнес
Помпео отменил визит в Москву
В мире Политика
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Происшествия
Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме
Происшествия Катастрофы
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая
Общество
Опубликованы документы о здоровье Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение