Сирия и Россия отбомбились по исламистам

Сирийская армия нанесла удары по позициям исламистов и планирует наступление на противника в районе хребта Джебель-эз-Завия. Об этом сообщает AMN.

В дальнейших планах сирийской армии может значиться взятие города Мааррат-эн-Нууман. Однако подчеркивается, что, согласно данным источника, на данный момент ее представители ведут переговоры о перемирии, наподобие заключенного в городе Даръа.

В то же время, сообщается, что Воздушно-космические силы России ведут бомбардировку джихадистов и повстанцев, которых поддерживает Турция, в сельской местности северо-западной провинции Хама.

Отмечается, что в сирийском Идлибе идет битва за стратегический город Кабани, который находится на границе между главным портом страны Латакией и Турцией. Ранее он находился под контролем джихадистов. Если сирийской армии удастся получить контроль над Кабани, боевики в Латакии будут отрезаны от ключевых для них поставок припасов из провинции Идлиб.