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Киев заявил о захвате новых территорий в Донбассе 

ТК «Звезда» + ещё 15 1 час назад
Украинские военные сообщили о захвате 24 квадратных километров в Донбассе.
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Командующий силовой операцией в Донбассе Сергей Наев заявил, что за год ВСУ сумели продвинуться на 24 квадратных километра. Он уточнил, что на разных участках этот показатель варьируется от двух до пяти километров.
«Результатом этого стало возвращение территории около 24 кв. км, в том числе трех населенных пунктов», — заявил в ходе брифинга глава Операции объединенных сил.
Отчитываясь о достижениях ООС, он также отметил, что были задержаны 1358 человек, 415 из которых подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях.
Стоит отметить, что в соответствии с Комплексом мер по выполнению минских соглашений, которые были подписаны в 2015 году, все вооружения должны были быть отведены в целях создания зоны безопасности. Так, введение войск является нарушением международных договоренностей.
Так называемая антитеррористическая операция Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась в 2014 году, когда местные жители отказались признавать Киев. В марте 2018 года формат операции изменился и стал называться «операцией объединенных сил». Командование ею перешло от Службы безопасности Украины к ВСУ.
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Армия , Видео , В мире , Войска , Конфликты , Украина , СБУ
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