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В Сети высмеяли призыв генерала ВСУ захватить часть РФ 

Рамблер 2 минуты назад
Фото: © AP Photo / Evgeniy Maloletka
Слова бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что Украина должна захватить часть России в случае ее "распада" развеселила пользователей соцсетей. Многие усомнились в том, что украинский генерал находится в здравом уме.
Украинский генерал призвал захватить часть России
«Всем надо анализы сдавать!» — написал один из комментаторов в Твиттере.
«Украинские чиновники привыкли такую дичь нести в адрес России, что одной больше, одной меньше, разницы нет», — констатировал другой.
"Может, ему и ключ от квартиры, где деньги лежат?" — пошутил другой.
Пользователи не исключают, что такие заявления делаются с целью завоевать расположение властей.
«Это происходит от скудости ума или чтобы лучше выглядеть в глазах нового хозяина», — считает комментатор.
Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что при определенных условиях Россия может утратить часть своих территорий. А Киев, подчеркнул он, должен обязательно воспользоваться ситуацией.
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