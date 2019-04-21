В Сети высмеяли призыв генерала ВСУ захватить часть РФ

Слова бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что Украина должна захватить часть России в случае ее "распада" развеселила пользователей соцсетей. Многие усомнились в том, что украинский генерал находится в здравом уме.

«Всем надо анализы сдавать!» — написал один из комментаторов в Твиттере.

«Украинские чиновники привыкли такую дичь нести в адрес России, что одной больше, одной меньше, разницы нет», — констатировал другой.

"Может, ему и ключ от квартиры, где деньги лежат?" — пошутил другой.

Пользователи не исключают, что такие заявления делаются с целью завоевать расположение властей.

«Это происходит от скудости ума или чтобы лучше выглядеть в глазах нового хозяина», — считает комментатор.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что при определенных условиях Россия может утратить часть своих территорий. А Киев, подчеркнул он, должен обязательно воспользоваться ситуацией.