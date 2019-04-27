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Минобороны внесло ясность в инцидент в Рязанском училище ВДВ 

Рамблер + ещё 7 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Комиссия Минобороны пришла к выводу, что в Рязанском училище ВДВ курсанты не срывали погоны. Данная информация не подтвердилась, хотя недовольные все-таки были. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.
«Однозначно установлено, что никакого "срывания погон" курсантами не было. Все распространенные об этом отдельными лицами слухи в социальных сетях, позже ими же удаленные, абсолютно не соответствуют действительности», — заявили в Минобороны.
При этом в ведомстве уточнили, что пятеро курсантов действительно проявили недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета. По мнению комиссии, начальство не объяснило курсантам правил ношения военной формы одежды. Поэтому офицеров училища дисциплинарно накажут.
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
В Минобороны пояснили, что с 2015 года курсанты-десантники носят погоны небесного цвета. Однако на полевой форме всех без исключения военных предусмотрены погоны только защитного цвета. В боевых условиях они играют роль камуфляжа.
В министерстве отметили, что представители комиссии из Москвы провели встречи и беседы с курсантским и офицерским составом, состоялось анонимное анкетирование.
Ранее СМИ сообщали, что курсанты рязанского училища ВДВ якобы сорвали зеленые погоны из-за недовольства нововведением.
Комментарии88
Армия , Войска , Министерство обороны
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