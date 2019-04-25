Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) сложили погоны нового образца у памятника генералу Василию Маргелову, протестуя против изменения традиционного цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в училище.

В акции приняли участие более 40 курсантов, в том числе сержанты. Поводом, по словам собеседника агентства, стало недовольство части курсантов изменением цвета их погон, что, по мнению учащихся, стало нарушением сложившихся в ВДВ традиций.

В то же время один из курсантов РВВДКУ на условиях анонимности рассказал телекомпании «Город», что «это была не акция и не проявление недовольства».

«Мы просто выразили свое мнение по поводу приказа об отмене голубых погон. Есть военное правило, которое гласит, что приказы сначала выполняют и только потом — обсуждают. Мы выполнили приказ, и теперь можем только извиниться перед Василием Филипповичем [Маргеловым]», — пояснил собеседник телекомпании.

«Кроме него, по нашему мнению, никто не вправе снять с нас погоны», — добавил курсант, отметив, что большинство военнослужащих в училище поддержали активистов.

Судя по фотографиям с места акции, которые демонстрирует «Город», на некоторых погонах, возложенных у памятника Маргелову, были надписи, например, следующего содержания: «Снимая с нас погоны, вы хороните память!», «Прости нас, Василий Филиппович», «Свои появились иуды! Готовы продать за пятак!», «Унижены слава и честь, солдатам подрезали крылья».

РВВДКУ считается элитным военным училищем, в нем обучаются в том числе иностранные специалисты. В ноябре 2018 года училище отметило 100-летие со дня своего образования в качестве Первых рязанских пехотных курсов красных командиров.