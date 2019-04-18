Как США меняют приоритеты перевооружения армии для борьбы с Россией и Китаем

Министр сухопутных войск США Марк Эспер заявил, что главным приоритетом его ведомства сейчас является противостояние России Китаю . Среди первоочередных задач Вашингтона — создание военной техники, способной преодолевать российские и китайские системы ПВО. Для этого Пентагон сокращает другие, менее значимые программы, связанные с войнами прошлого: в Афганистане Ираке . Для того чтобы «победить русских», по словам Эспера, Вашингтону понадобится другое оружие. Эксперты отмечают, что цели перевооружения армии США изменились вместе с Национальной оборонной стратегией, в которой на первое место вышло противостояние с Москвой и Пекином. Однако аналитики считают, что Россия сможет соразмерно ответить, если американские власти решатся применить силу.

Сухопутные войска Соединённых Штатов меняют планы перевооружения с прицелом на противостояние России и Китаю. Об этом, как сообщают американские СМИ, накануне заявил журналистам министр армии США Марк Эспер. 12 марта министерство сообщило о сокращении в 2020 году количества броневиков JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), которые поставляются в армию США. Заместитель Эспера Райан Маккарти заявил, что «в будущей войне с Россией армия не планирует ездить на грузовиках, как это было в Ираке. Поэтому имеет смысл перенести финансирование с JLTV на такие вещи, как танки».

Комментируя это заявление, Эспер пояснил, что сейчас у американских военных другие приоритеты.

«Во многом они разрабатывались для конфликтов другого типа, — цитирует Эспера издание The Military.com. — Это не означает, что мы не станем их применять в будущих конфликтах, но упор целесообразно делать на модернизацию бронетехники, модернизацию боевых машин, создание летательных аппаратов, способных преодолевать ПВО России и Китая, сбивать российские и китайские беспилотники, ракеты, вертолёты и летательные аппараты с неподвижным крылом».

Как отметил Эспер, для того чтобы понять, какие именно и в каком количестве боевые системы понадобятся Сухопутным войскам, его ведомство проведёт серию военных игр. На основании полученных данных будут произведены подсчёты по типу «чтобы победить русских, вам нужно столько-то танков и столько-то JLTV», объяснил министр сухопутных войск США.

Конец эпохи

По словам заместителя министра сухопутных войск Райана Маккарти, ведомство решило урезать на 800 млн долларов программу по закупкам бронеавтомобилей JLTV. В свою очередь, Эспер отметил, что он не может гарантировать, что планы по сокращению поставок боевых машин в дальнейшем не подвергнутся новой корректировке в сторону ещё большего уменьшения.

Программа создания нового бронированного автомобиля JLTV, который должен был заменить устаревшие и более лёгкие джипы Humvee, была инициирована в начале 2000-х годов из-за специфических особенностей войн в Ираке и Афганистане.

Американским войскам требовались машины, способные выдержать взрыв самодельных бомб, использовавшихся повстанцами. Результатом работы конструкторов стала новая тяжёлая бронированная машина от компании Oshkosh Corporation.

Переориентация войск, подготовленных к борьбе с партизанами в пустынной и горной местности, по словам Эспера, сказалась ещё на одной программе — модификации известного ещё по войне во Вьетнаме тяжёлого военно-транспортного вертолёта CH-47 Block II. Райан Маккарти сообщил, что Сухопутные войска США в 2020 году планируют почти отказаться от приобретения CH-47 Block II, оставив лишь возможность их получения силами специальных операций.

Марк Эспер чётко дал понять, что планы оснащения армии новыми более тяжёлыми броневиками и закупки модернизированных вертолётов для поднятия большего груза в жаркой местности были были напрямую связаны между собой.

«Почему речь шла о Block II? Полезная нагрузка должна была быть больше, летать надо было выше и в более жарких условиях. Какой был груз? JLTV. Почему разработали JLTV? Из-за самодельных взрывных устройств в Афганистане и Ираке», — цитирует министра издание Breaking Defense.

Однако все эти решения принимались до того, как в 2018 году в США одобрили новую Национальную оборонную стратегию, в которой на первое место вышло противостояние России и Китаю. И видавшие виды вертолёты для этой цели оказались непригодны.

«Сейчас у меня нет разведывательно-ударного летательного аппарата. Он нужен, чтобы преодолевать российскую и китайскую ПВО, — цитирует Эспера Defense One. — CH-47 такого не позволяет».

По мнению экспертов, заявления американского чиновника — свидетельство окончания эпохи, когда США готовились, прежде всего, к войне с повстанцами на Ближнем Востоке.

«Борьба с террористами должна вестись всегда, но для США актуально сейчас военное противостояние с Россией и Китаем, потому что эти две страны мешают доминирующему положению Соединённых Штатов, — заявил в интервью RT эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. — Об этом было заявлено открыто, и нас объявили врагами наравне с террористами».

По словам эксперта, «Америка готовится не просто к военному противостоянию, но к реальным столкновениям с российскими войсками».

«США раньше думали, что они будут воевать с партизанами и мятежниками, террористами, одним словом, с кем попало, это был слабо вооружённый противник, — отметил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов. — Если же они считают потенциальными противниками Китай и Россию, то это самые передовые армии мира. Поэтому им многое нужно менять и модернизировать, чтобы быть готовыми к конфликту с равными по потенциалу армиями мира».

Новые приоритеты

В списке приоритетов по вооружению американской армии с целью противостояния Москве и Пекину значится дальнобойная артиллерия, включая разработки в рамках программы Long-Range Precision Fires (LRPF), в том числе оперативно-тактические ракеты, ударная и разведывательная авиация, ПРО, системы командования и управления, отмечает Breaking Defense. Также, по информации издания, Эспер подчеркнул необходимость развития программы создания новых вертолётов Future Vertical Lift (FTV).

FTV входит в «большую шестёрку» наиболее важных модернизационных программ сухопутных войск США, впервые обозначенных ещё в 2017 году. Другие приоритеты почти полностью совпадают с направлениями, обозначенными Марком Эспером. Это уже упомянутая концепция Long-Range Precision Fires, FTV, Next-Generation Combat Vehicles (NGCV) — «боевые машины следующего поколения» (как новые БМП, которые должны заменить БМП M2 Bradley, так и роботизированные комплексы), сети управления, ПРО и ПВО, а также программы по обновлению экипировки солдат, в том числе с использованием экзоскелетов. Планируется и замена пулемёта M-249 как основного оружия отделения и винтовок M-4 на новые образцы стрелкового вооружения. На все эти цели в 2020—2024 годах планируется выделить более $51 млрд долларов. Больше всего на NGCV — $13,2 млрд

Наиболее важной из всех этих программ, как отмечает Breaking Defense, является LRPF, позволяющая создать ракеты наземного базирования дальностью до 1000 миль, что ранее запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, в октябре прошлого года о выходе США из договора заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп

«Есть паритет»

Как подчёркивает Дмитрий Дрозденко, на многих направлениях, где американцы лишь планируют перевооружение и могут похвастаться только перспективными планами, Россия уже добилась неплохих результатов. Это касается разработки новых танков и другой бронетехники, роботизированных систем, новейших тактических ракетных комплексов «Искандер».

«Россия превосходит США, например, по системам радиоэлектронной борьбы, — добавляет Иван Коновалов. — Между Вашингтоном и Москвой есть паритет, разные сегменты наших военных машин сильны по-разному: у американцев больше денег и технических возможностей, зато российская армия находится на этапе мощного перевооружения, а также очень хорошо мотивирована, у российской армии большая внутренняя поддержка».

Как отмечают эксперты, задача преодоления российской противовоздушной обороны была поставлена Марком Эспером на первое место неспроста.

«Американцы будут пытаться любыми путями преодолеть российскую систему ПВО, потому что вся их военная доктрина строится на дальних ударах, на превосходстве в воздухе», — подчёркивает Дмитрий Дрозденко.

По мнению эксперта, эффективность российских систем ПВО, особенно ЗРК С-400, высоко оценивается в Пентагоне.

«На этом направлении мы можем эффективно ответить на американскую угрозу, — считает Иван Коновалов. — У России совершенные системы противовоздушной и противоракетной обороны. С-400 — лучший в своём роде на мировом рынке вооружений, на подходе С-500. Создана эшелонированная система противовоздушной обороны, продемонстрировавшая свою эффективность в Сирии».

По словам Дмитрия Дрозденко, «США готовятся к войне, они усилено тратят деньги и модернизируют свои вооружённые силы». Одна из задач такой гонки вооружений — обеспечить вливание денег в американский оборонно-промышленный комплекс. И от количества горячих голов в американских органах власти, рассуждающих о возможности конфликта с Россией, «становится страшно», отмечает эксперт. Однако российская армия сможет остудить их пыл.