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Боевые вертолеты «Ми» разгонят до 400 км/ч
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Боевые вертолеты «Ми» разгонят до 400 км/ч 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Николай Грищенко/РГ
Российские боевые вертолеты "Ми" разработчики собираются разогнать до 400 километров в час. И это стало возможным благодаря лопастям несущего винта новейшей конструкции.
Как заявил ТАСС генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского Кирилл Сыпало, сотрудники института и ОКБ Миля разработали мероприятия, которые позволят увеличить скорость боевых машин. Если раньше это были 320-330 километров в час, то теперь можно достигнуть рубеж и в 400. По словам гендиректора, уникальные профили и аэродинамическая компоновка лопастей снижают негативные аэродинамические эффекты, которые возникают у вертолетов классической схемы на больших скоростях.
Новейшие лопасти несущего винта можно будет использовать на уже выпущенных машинах марки "Ми".
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