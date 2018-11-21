Боевые вертолеты «Ми» разгонят до 400 км/ч

Российские боевые вертолеты "Ми" разработчики собираются разогнать до 400 километров в час. И это стало возможным благодаря лопастям несущего винта новейшей конструкции.

Как заявил ТАСС генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского Кирилл Сыпало, сотрудники института и ОКБ Миля разработали мероприятия, которые позволят увеличить скорость боевых машин. Если раньше это были 320-330 километров в час, то теперь можно достигнуть рубеж и в 400. По словам гендиректора, уникальные профили и аэродинамическая компоновка лопастей снижают негативные аэродинамические эффекты, которые возникают у вертолетов классической схемы на больших скоростях.

Новейшие лопасти несущего винта можно будет использовать на уже выпущенных машинах марки "Ми".