Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма

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Порошенко предложил исключить из конституции положение о Черноморском флоте 

РИА Новости 29 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.
"Предлагается также исключить (из конституции — ред.) положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории крымского полуострова, который является украинским", — заявила Луценко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
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По ее словам, соответствующие предложения будут поданы президентом Украины.
В апреле 2010 года Россия и Украина при президенте Викторе Януковиче подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров.
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