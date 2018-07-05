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Россия отказалась от «Фарнборо»
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Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены

Россия отказалась от «Фарнборо» 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия отказалась выставляться на британском авиасалоне «Фарнборо» в нынешнем году, сообщает «Интерфакс».
По словам информированного собеседника агентства, компании из России не представят свою продукцию на «Фарнборо», однако российская делегация все же посетит авиасалон. В госкорпорации «Ростех» агентству уточнили, что причина неучастия России в «Фарнборо» — выдвинутые ее организаторами условия.
«Условия, выдвинутые организаторами, делают работу на этой площадке практически невозможной», — объяснили в пресс-службе «Ростеха».
В ноябре 2017 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук сообщал, что организаторы «Фарнборо» запретили России выставлять военную технику на авиасалоне 2018 года. Тогда Пунчук назвал это решение «примером недобросовестной конкуренции».
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