Россия отказалась от «Фарнборо» 

Россия отказалась выставляться на британском авиасалоне «Фарнборо» в нынешнем году, сообщает «Интерфакс».
По словам информированного собеседника агентства, компании из России не представят свою продукцию на «Фарнборо», однако российская делегация все же посетит авиасалон. В госкорпорации «Ростех» агентству уточнили, что причина неучастия России в «Фарнборо» — выдвинутые ее организаторами условия.
«Условия, выдвинутые организаторами, делают работу на этой площадке практически невозможной», — объяснили в пресс-службе «Ростеха».
В ноябре 2017 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук сообщал, что организаторы «Фарнборо» запретили России выставлять военную технику на авиасалоне 2018 года. Тогда Пунчук назвал это решение «примером недобросовестной конкуренции».