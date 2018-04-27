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На Украине раскрыли правду о состоянии армии
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На Украине раскрыли правду о состоянии армии 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Рассказы о сильной украинской армии являются выдумкой, заявил экс-командир ВСУ Владимир Шилов в интервью "Обозревателю".
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Он отметил, что вооруженные силы страны не могли войти в десятку сильнейших армий Европы, поскольку в последнее время ситуация с украинскими военными "сильно ухудшилась". По мнению Шилова, Киев "угробил" все добровольческие движения, а контрактники больше не хотят иметь дело с ВСУ.
"Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50 процентов моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог Россия дернется", — признался Шилов.
В Киеве нередко пытаются выставить ВСУ "защитниками всей Европы". Ранее президент страны Петр Порошенко заявил, что украинская армия — "сильнейшая на Европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО". Экс-премьер Арсений Яценюк утверждал, что в интересах Запада принять Украину в НАТО, потому что она "охраняет" границы альянса.
В действительности украинская армия сталкивается с серьезными проблемами. В октябре прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более десяти тысяч военных погибли и были ранены по причинам, не связанным с боевыми действиями в Донбассе. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил потери в украинской армии болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.
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