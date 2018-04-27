На Украине раскрыли правду о состоянии армии

Рассказы о сильной украинской армии являются выдумкой, заявил экс-командир ВСУ Владимир Шилов в интервью "Обозревателю".

Он отметил, что вооруженные силы страны не могли войти в десятку сильнейших армий Европы, поскольку в последнее время ситуация с украинскими военными "сильно ухудшилась". По мнению Шилова, Киев "угробил" все добровольческие движения, а контрактники больше не хотят иметь дело с ВСУ.

"Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50 процентов моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог Россия дернется", — признался Шилов.

В Киеве нередко пытаются выставить ВСУ "защитниками всей Европы". Ранее президент страны Петр Порошенко заявил, что украинская армия — "сильнейшая на Европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО ". Экс-премьер Арсений Яценюк утверждал, что в интересах Запада принять Украину в НАТО, потому что она "охраняет" границы альянса.