Киев введет «особый порядок» в Донбассе

С началом новой военной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, которое запланировано на 30 апреля, в зоне конфликта начнет действовать «особый порядок». Об этом со ссылкой на текст распоряжения в пятницу, 27 апреля, сообщает «Интерфакс»

Этот порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, а также другим государственным структурам «специальных полномочий для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны».

Вся территория Донбасса будет разбита на две части — линию огня и безопасную местность. В зону безопасности отнесли территорию от линии соприкосновения позиций ВСУ с позициями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) до административных границ с другими регионами страны. Там могут быть созданы районы ограниченного доступа и запретные зоны. Охваченная же боями территория вдоль линии соприкосновения будет объявлена районом боевых действий.

Также 30 апреля будут установлены режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к операции: «зеленый» (их пребывание и перемещение не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа), «желтый» (их пребывание и перемещение будет осуществляться только при наличии документов, также эти лица будут подвергаться досмотру) и «красный» (пребывание лиц временно ограничено или запрещено).

Допускать в район операции теперь будут только местных жителей либо людей, имеющих там ближайших родственников. Кроме того, разрешение могут выдать при наличии недвижимости в зоне боевых действий, смерти близких родственников либо при необходимости посетить их могилы.

Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов Украины смогут применять оружие и спецсредства против лиц, совершивших правонарушение, задерживать людей и доставлять их в органы Национальной полиции (в том числе, в случае отсутствия у них документов). Кроме того, они получат право досматривать людей и транспортные средства, а также ограничивать или запрещать движение автомобилей и пешеходов на улицах и дорогах.