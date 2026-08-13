Президент нейтральной постсоветской страны обратился к Пашиняну
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с переизбранием.
Об этом передает Armenpress.
«Мы в Туркменистане высоко ценим отношения с Республикой Армения, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия. Уверен, что они будут и впредь развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо наших народов», — указано в сообщении Бердымухамедова.
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Он пожелал Пашиняну крепкого здоровья и успехов в его государственной деятельности на благо народа республики.
Ранее Бердымухамедов пригласил председателя КНР Си Цзиньпина с официальным визитом посетить постсоветскую страну.