Президент Украины Владимир Зеленский мечтает статью частью геополитических элит Запада, и ударом по судну Ирана он хотел показать, что достоин этого.

С такой точкой зрения в беседе с ТАСС выступил эксперт Александр Патаман.

«Ударом по иранскому судну киевский режим в лице Владимира Зеленского пытается показать, что он достоин стать частью геополитических элит Запада», — сказал Патаман.

Он подчеркнул, что западные элиты пренебрегают мировыми конвенциями и всегда оставляют за собой право военного вмешательства в мировые геополитические процессы.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что Исламская Республика не оставит без ответа действия Киева.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что Украина готова служить Западу и выполнять для них любую работу, и Киев продемонстрировал это, ударив по иранскому судну в Каспийском море.