Такер Карлсон: За ударами ВСУ по России стоит НАТО

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что за ударами Украины по России стоит НАТО. Высказывание прозвучало в ходе интервью американца RT.

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"Причем большинство на Западе не подозревают, то вообще происходит. Цель в том, чтобы поставить Путина в такое положение, когда ему придется в ответ наносить удар гиперзвуковой ракетой по Варшаве или Гамбургу. Нанести по натовской стране удар гиперзвуковым или, возможно, даже тактическим ядерным оружием", - заметил Карлсон.

По мнению журналиста, ВСУ атакуют НПЗ, пляжи и учебные заведения на территории России, чтобы заставить Путина отреагировать насилием и публично пойти на эскалацию конфликта.

Карлсон отметил, что весь смысл НАТО - добиться, чтобы Россия вела себя по-западному. По его словам, когда экс-президент США Джордж Буш-младший отказал Москве во вступлении в военный альянс, стало окончательно ясно, что Вашингтон хочет войны с Москвой, а также мечтает заполучить доступ к российским природным ресурсам.