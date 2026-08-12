Илон Маск приценился к Британии

В ответ на сатирическую публикацию о приобретении Великобритании ради возвращения гражданам свободы слова американский предприниматель Илон Маск лаконично спросил: «Сколько стоит?».

Предприниматель оставил комментарий под постом пародийного издания The Babylon Bee в соцсети, передает ТАСС. В публикации говорилось, что бизнесмен якобы приобретает страну для возвращения гражданам свободы слова.

«Сколько стоит?» – написал Маск.

Точно такую же фразу миллиардер использовал в 2017 году, отвечая на предложение купить Twitter. Спустя пять лет он действительно приобрел эту платформу по рыночной цене за 43 млрд долларов. Свое решение он объяснял сильным недовольством существующей цензурой.

Осенью 2022 года сделка была окончательно закрыта. Бизнесмен сократил штат компании в четыре раза и сообщил рекламодателям о намерении сохранить площадку для здорового обсуждения самых разных вопросов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство раскритиковало Илона Маска за провоцирование беспорядков в Белфасте.

Ранее американский предприниматель назвал руководство Великобритании фашистским.

В прошлом году миллиардер предложил немедленно распустить парламент страны на фоне массовых протестов в Лондоне.