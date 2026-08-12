СМИ: премьер Британии провалил испытание на лидерство

Британское издание The Telegraph считает, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем провалил первое серьёзное испытание своего лидерства. Как отмечается в публикации, он столкнулся с вызовом, связанным с досрочным освобождением преступников, убивших полицейского Эндрю Харпера в 2019 году.

Позиция Бернема по этому вопросу неоднократно менялась: сначала он приостановил решение о досрочном освобождении по всей стране, затем через несколько недель возобновил его, ограничив лишь насильников, а после волны критики вновь изменил мнение, заявив, что есть способ удержать этих конкретных преступников за решёткой, но не уточнив, каким именно.

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Газета подчёркивает, что такая непоследовательность вряд ли свидетельствует о твёрдом руководстве.

Мать погибшего полицейского назвала эту неопределённость «пыткой».

Ранее сообщалось, что Британия опасается конфликта с Россией из-за отсутствия военных контактов.