Под Киевом начался необъяснимый мор рыбы

Специалисты зафиксировали массовую гибель около трех тонн рыбы в местных водоемах Борщаговской общины Киевской области, где в настоящее время экстренно работают экологи и следователи.

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«Одна из вероятных версий – утечка сточных вод при проведении ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в Киеве», — сообщает украинский "24 канал" со ссылкой на профильные ведомства.

Первые признаки экологического бедствия местные жители заметили накануне, однако вскоре ситуация стремительно ухудшилась, и мертвую рыбу обнаружили еще в двух соседних озерах. На место происшествия оперативно прибыли эксперты для забора проб воды, а специальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приступила к оценке масштабов нанесенного ущерба.

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Доступ к пострадавшим водоемам полностью ограничен, а территории взяты под контроль ответственными службами во избежание отравления граждан. Местные власти настоятельно призывают население не приближаться к опасным зонам до тех пор, пока лаборатории не завершат исследования воды и не будут установлены точные причины масштабного загрязнения.