Медузы остановили крупнейшую АЭС Западной Европы

Медузы остановили три реактора крупнейшей атомной электростанции Западной Европы, расположенной недалеко от бельгийской границы. Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS со ссылкой на энергетическую компанию EDF.

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Инцидент произошел на АЭС «Гравлин» на севере Франции, между Кале и Дюнкерком. Четвертый энергоблок был отключен вскоре после первых трех. Два других реактора станции находились на плановом техническом обслуживании, поэтому производство электроэнергии на АЭС полностью прекратилось.

Медузы смогли проникнуть через первый барьер фильтровальной системы благодаря студенистой структуре. Они заблокировали фильтрующие барабаны, которые предназначены для пропуска только морской воды. Это привело к автоматической остановке реакторов.

В EDF подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для безопасности объектов, персонала или окружающей среды. Специализированные бригады уже приступили к обследованию реакторов и проведению необходимых ремонтных работ.

На пляжах в районе Гравлина в последние годы наблюдается значительный рост популяции медуз. По словам ученых, повышение температуры воды в Северном море создает благоприятные условия для их размножения, что делает подобные инциденты все более вероятными в будущем.