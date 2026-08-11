Свергнутого президента Сирии Башара Асада приговорили к смерти на родине. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает Syrian Arab News Agency (SANA).

— Суд признал Башара Асада виновным и приговорил его к смертной казни, — говорится в публикации.

8 декабря 2024 года в ходе наступления вооруженной оппозиции против режима Асада была взята столица государства город Дамаск. Боевики объявили о свержении президента.

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Вечером того же дня стало известно, что бывший сирийский лидер прибыл в Москву вместе со своей семьей. При этом Россия настаивает на том, чтобы вопрос мирного урегулирования в республике решался под эгидой ООН.

По данным The Guardian, сейчас Асад обучается офтальмологии и русскому языку. Политик увлекается медициной. Источник добавил, что экс-лидеру «деньги явно не нужны».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял лично глава государства Владимир Путин.

Сирийский президент совершил серьезную ошибку, не воспользовавшись паузой в боевых действиях для примирения с сирийским народом, что привело к утрате его власти. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на Дохийском форуме. Он добавил, что в течение последних 13 лет Сирия находилась в состоянии смятения, однако в 2016 году война была приостановлена благодаря посредничеству Турции и России.