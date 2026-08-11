Вице-премьер Таиланда посетит Россию

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу посетит Россию 12-15 августа.

Об этом сообщил таиландский МИД.

"Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу посетит Российскую Федерацию с 12 по 15 августа, чтобы совместно председательствовать на 9-й Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Таиландом и Россией", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что таиландский вице-премьер "будет продвигать программу экономической дипломатии правительства, чтобы нарастить объемы торговли и инвестиций между двумя странами".

Как отметили в МИД Таиланда, в ходе визита у Пхуангкеткеу ожидаются переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки и подпишут план консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2026-2028 годы", - подчеркивается в заявлении.

Таиландский дипломат также встретится с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагынтаевым и председателем Российско-таиландского делового совета Иваном Демченко. Министра будет сопровождать делегация из шести ведущих таиландских компаний для обсуждения партнерства с российским бизнесом.

В МИД подчеркнули, что Россия является крупнейшим торговым партнером Таиланда в рамках Евразийского экономического союза, а российские туристы занимают первое место по численности среди прибывающих из Европы. В 2027 году обе страны отметят 130-летие установления дипломатических отношений.