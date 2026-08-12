Американский лидер Дональд Трамп назвал себя самым значимым президентом США.

«Президенты, которые не оказывают существенного влияния, не получают угроз. И я думаю, что, возможно, я самый значимый президент. Никто не сделал больше, чем я, за период почти шести лет», — сказал он в ходе общения с журналистами, комментируя ситуацию со сменой самолёта.

Ранее сообщалось, что Трамп во время визита в Турцию сменил подаренный Катаром Boeing 747-8 на старый Air Force One из-за информации о якобы готовящемся покушении со стороны проиранских группировок.

Сам Трамп заявил, что сменил самолёт из-за угрозы личной безопасности и отметил, что получает много угроз.