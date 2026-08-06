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Поляков возмутила инициатива депутатов Рады

Алиса Селезнёва

Группа депутатов Верховной Рады во главе с Игорем Гузем выступила за переименование на украинский манер польских городов. Об этом пишет издание Fakt.

Поляков возмутила инициатива депутатов Рады
© РИА Новости

По данным издания, украинский парламентарий от Волынской области Игорь Гузь заметил, что Польша использовала свои собственные названия для городов, которые сейчас находятся на территории Украины, поэтому и у украинцев «есть такое право».

«Депутат считает, что по такому же принципу украинцы могут использовать исторические украинские эквиваленты названий населенных пунктов, расположенных в Польше. В частности, Перемышля и Хелма», - говорится в статье.

Wiadomości отмечает, что эту инициативу поддержали 17 депутатов Верховный Рады. Издание пояснило, что Игорь Гузь считает, что в документах и картах Украины должны использоваться украиноязычные топонимы, а не те, которые действуют на языках стран, на территории которых находится данное место.

В свою очередь представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усендек посчитал такую инициативу «империалистической риторикой, основанной на псевдоисторических фантазиях».

Напомним, что ранее отношения Польши и Украины серьезно обострились после того, как Владимир Зеленский присвоил подразделению украинской армии имя в честь пособников нацистов и участников Волынской резни. После этого польская сторона лишила Зеленского ордена Белого Орла, а он в ответ демонстративно отправил награду назад почтой. Усугубило конфликт и решение Украины утвердить закон о национальном пантеоне, в который могут внести участников Волынской резни.