Поляков возмутила инициатива депутатов Рады

Группа депутатов Верховной Рады во главе с Игорем Гузем выступила за переименование на украинский манер польских городов. Об этом пишет издание Fakt.

По данным издания, украинский парламентарий от Волынской области Игорь Гузь заметил, что Польша использовала свои собственные названия для городов, которые сейчас находятся на территории Украины, поэтому и у украинцев «есть такое право».

«Депутат считает, что по такому же принципу украинцы могут использовать исторические украинские эквиваленты названий населенных пунктов, расположенных в Польше. В частности, Перемышля и Хелма», - говорится в статье.

Wiadomości отмечает, что эту инициативу поддержали 17 депутатов Верховный Рады. Издание пояснило, что Игорь Гузь считает, что в документах и картах Украины должны использоваться украиноязычные топонимы, а не те, которые действуют на языках стран, на территории которых находится данное место.

В свою очередь представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усендек посчитал такую инициативу «империалистической риторикой, основанной на псевдоисторических фантазиях».

Напомним, что ранее отношения Польши и Украины серьезно обострились после того, как Владимир Зеленский присвоил подразделению украинской армии имя в честь пособников нацистов и участников Волынской резни. После этого польская сторона лишила Зеленского ордена Белого Орла, а он в ответ демонстративно отправил награду назад почтой. Усугубило конфликт и решение Украины утвердить закон о национальном пантеоне, в который могут внести участников Волынской резни.