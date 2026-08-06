Трамп предсказал США жизнь в аду

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране уже к концу года может наступить жизнь в аду. Его слова приводит РИА Новости.

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Трамп уточнил, что в США может начаться жизнь в аду из-за выдвигающихся на должности в Конгресс демократов, которые сочувствуют идеологии социализма. «В конце года ничего не будет, а только смерть, нищета, жизнь в аду. Грязь, преступность, разрушение, стыд», — заявил он единомышленникам в Лас-Вегасе.

По мнению американского лидера, кандидаты на выборные должности от демократов, дающие обещания, похожие на идеи социализма, являются «величайшей угрозой» для Соединенных Штатов.

Ранее демократы раскритиковали новый законопроект о санкциях против России, посчитав его предлогом для наделения Трампа широкими полномочиями по введению пошлин. По мнению законодателей, инициатива содержит размытые формулировки.