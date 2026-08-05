Раскрыта неожиданная просьба США к Ирану

США направили Ирану предложение о проведении переговоров уже через несколько дней после начала новых столкновений в июле. Об этом рассказал заместитель главы МИД исламской республики Казем Гарибабади, передает гостелерадиокомпания IRIB в Telegram.

«Американцы через четыре-пять дней после начала новых столкновений направили требование о переговорах и урегулировании проблем», — сказал дипломат.

Кроме того, замминистра сообщил, что согласованный Ираном и Оманом маршрут в Ормузском проливе будет носить временный характер и останется актуальным на срок от двух месяцев и более.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут успешно, их результаты появятся в течение 48 часов. Он также положительно оценил переговоры с Ираном, прошедшие 4 августа. По его словам, обсуждения длились весь день и прошли очень хорошо.