Суть конфликта Аргентины и Бразилии объяснили

Бразилия решила не возвращать своего посла в Аргентину и понизила уровень дипломатических отношений в ответ на оскорбительные высказывания аргентинского президента Хавьера Милея. Доцент Финансового университета Иван Пятибратов рассказал о причинах конфликта и жесткой реакции Бразилии.

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По мнению эксперта, ситуация в первую очередь связана с внутренними политическими процессами в Бразилии. Пятибратов отметил, что осенью в стране состоятся президентские выборы. Основными кандидатами являются действующий президент Лула да Силва и Флавиу Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару.

— Посмотрим, как у Флавиу Болсонару пойдут дела — его родственников уже обвинили в связях с Дональдом Трампом. Лула да Силва является последовательным критиком Дональда Трампа. Бразильский лидер неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты могут попытаться вмешаться во внутриполитические процессы Бразилии, включая президентские выборы, — отметил эксперт.

Лула да Силва считает, что американский лидер Дональд Трамп пытается установить контроль над Латинской Америкой, расставляя своих сторонников. К ним он относит бывшего президента Жаира Болсонару, который в 2025 году был осужден Верховным судом Бразилии на 27 лет за попытку государственного переворота. Пятибратов также напомнил, что другой сын Болсонару, Эдуарду, ранее выступал за введение санкций США против Бразилии.

Хавьер Милей, президент Аргентины, является большим поклонником Дональда Трампа. В этом контексте позиция Аргентины становится особенно важным игроком, поскольку она влияет на региональную повестку, а риторика ее лидера неизбежно попадает в бразильский политический дискурс.

— Хавьер Милей неоднократно нелицеприятно в последнее время высказывался относительно Лулы да Силвы. Кроме того, у Милея есть претензии к Верховному суду Бразилии, который осудил Жаира Болсонару, — подчеркнул Пятибратов.

Эксперт также отметил, что Милей пытался организовать встречу с осужденным Жаиром Болсонару, но Верховный суд Бразилии запретил ее.

По словам Пятибратов, в то же время в Бразилии наблюдаются попытки вмешательства во внутренние дела страны, причем это происходит не напрямую со стороны США, а через использование проамериканских фигур, таких как Хавьер Милей. В Бразилии открыто заявляют о давлении со стороны США и подчеркивают свою готовность отстаивать суверенитет и национальные интересы.

Конфликт между президентами Бразилии и Аргентины стал дипломатическим после серии оскорбительных заявлений Хавьера Милея в адрес Лулы да Силвы и бразильской судебной системы. Милей публично назвал бразильского президента «заключенным» и «вором», а также оскорбил министра Верховного федерального суда Бразилии Алешандре ди Мораиса, назвав его «лысым куском мусора», передают Новости Mail.

Хавьер Милей во многом известен довольно экстравагантным поведением. Например, во время Чемпионата мира по футболу президент Аргентины нецензурно поздравил национальную команду с выходом в финал мундиаля. В социальной сети Х он разместил поздравление, снабдив его испанскими матерными ругательствами: «Аргентина, вперед, <...>!» В одной из интерпретаций его переводят на русский язык как «черт побери».