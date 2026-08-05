Умер бывший председатель Европарламента Хенш

На 88-м году жизни скончался экс-глава Европейского парламента Клаус Хенш.

«Мы скорбим о потере защитника Европы, который вступил в должность во время глубоких перемен на нашем континенте», — написала действующий председатель ЕП Роберта Метсола в соцсети Х.

Как отмечает Politico, Хенш — немецкий социал-демократ. Он занимал пост председателя Европарламента с 1994 по 1997 год и был членом Европарламента с 1979 по 2009 год.

Ранее сообщалось о смерти французского диджея, электропоп-музыканта Kavinsky (Венсан Белорже), хит которого прозвучал в фильме «Драйв». Артиста нашли мёртвым в его доме в Париже.