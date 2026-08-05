Мощный тайфун может дойти до Китая в конце недели

Мощный тайфун «Долфин», развивающий скорость ветра до 45 метров в секунду, дойдет до восточного побережья Китая в ночь с 9 на 10 августа. Об этом сообщает Центральная метеорологическая станция КНР.

Предполагается, что стихия обрушится на побережье провинции Чжэцзян или Фуцзянь и принесет в регион проливные дожди.

Как отмечают синоптики, сейчас тайфун находится к востоку от островов Рюкю. Его скорость составляет около 20-25 км в час, а внутри тайфуна скорость ветра достигает 50 метров в секунду.

26 июля власти южной китайской провинции Гуандун эвакуировали более 710 тыс. человек из-за тайфуна «Хунся». Больше всего было эвакуировано людей в городских округах Хуэйчжоу (205 тыс.) и Шаньвэй (192 тыс.).

В этот же день провинция Гуандун приняла удар тайфуна «Хунся» с порывами ветра до 45 м/с. В настоящее время циклон движется в северном направлении, постепенно теряя силу.