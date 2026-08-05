МВД Испании раскрыло число попавших в Сеуту мигрантов

По меньшей мере 72 тыс. мигрантов проникли с конца июля в автономный город Сеута, но около 70 тыс. нелегалов уже покинули населенный пункт в направлении Марокко. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка по итогам встречи глав МВД стран ЕС.

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По его словам, "около 72 тыс. людей незаконно зашли в Испанию и уже 70 тыс." покинули страну.

Ранее власти королевства заявляли о 50 тыс. нелегалов, попавших в Сеуту.