Трамп назвал европейские армии слабыми

Президент США Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников слабые армии. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, страны Европы слишком долго полагались на Соединенные Штаты.

«Я им сказал, НАТО, что они не могут делать этого», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома добавил, что предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом раздала вооружений на 350 миллиардов долларов.

«Мы унаследовали ужасный беспорядок. Сонный Джо ставил под угрозу нашу армию. Они отдали столько всего просто так», — сказал он.

Ранее Трамп назвал две главные вещи, которые, по его мнению, убивают Европу: иммиграция и энергетика. Американский лидер отдельно отметил, что нелегальная иммиграция является огромной проблемой для Европы, и призвал остановить ее.