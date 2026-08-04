Британская принцесса Евгения родила дочь

Племянница короля Великобритании Карла III принцесса Йоркская Евгения родила в Португалии дочь. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк рады объявить о появлении на свет дочери, родившейся в понедельник, 3 августа 2026 года, в 18:20 (20:20 мск - прим. ТАСС) в больнице Лиссабона (Португалия)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вес ребенка при рождении составил 2,98 кг. "Их Величества король и королева [Камилла] и другие члены королевской семьи были рады этому известию", - говорится в заявлении.

Принцесса Евгения познакомилась со своим будущим мужем - торговцем вином Бруксбэнком - в 2011 году на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Их свадьба состоялась в октябре 2018 года в Виндзорском замке в присутствии 850 гостей. В феврале 2021 года у пары появился сын, которого назвали Августом Филипом Хоуком. В мае 2023 года родился их второй сын Эрнест. Их дочь теперь занимает 15-е место в очереди на британский престол.

Пара переехала в Португалию в 2022 году, также они регулярно приезжают в Лондон, где живут в коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Принцесса Евгения - младшая дочь брата Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Сары Фергюсон. Бывший принц, лишенный титулов из-за дружбы с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, стал дедом в пятый раз. У него также есть внучки Сиенна и Афина от старшей дочери принцессы Беатрис.